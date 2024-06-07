Челябинские эксперты рассказали об опасности питбайков

Популярное среди молодежи средство передвижения несет угрозу

На Южном Урале участились автопроисшествия с участием подростков, передвигающихся на питбайках. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» попросили экспертов рассказать об опасности, что таит подростковое увлечение гонками.

17-летний подросток из Копейска сталкивается со встречным мотоциклом, погибает на месте.

Молодой парень из Миасса на питбайке выезжает на встречку и в лобовую таранит КамАЗ — байкера спасти не удается.

В Златоусте 15-летняя школьница оказывается под колесами отечественной легковушки. Девочку с тяжелыми травмами госпитализируют.

15-летний челябинский гонщик, управляя мотоциклом Racer, на полной скорости влетает в «Газель», остается жив, но получает серьезные травмы.

Почти все аварии произошли на питбайках. Несмотря на свои «игрушечные» габариты, это средство передвижения за считаные секунды разгоняется до сотни километров в час и становится настоящей опасностью для водителя и окружающих.

«Родители покупают своим детям спортивные байки, не понимая, что ребята выезжают на дороги общего пользования, не имея знаний ПДД, не имея опыта управления мотоциклом. Например, мало кто знает, что резина на питбайках предназначена только для грунтового покрытия», ― говорит руководитель мотоциклетного клуба «Победа» многократный чемпион России по мотокроссу Константин Гиске.

Если подросток попал в аварию и причинил вред другим людям, ответственность будут нести родители или опекуны.

«Также помните, что уголовная ответственность по особо тяжким преступлениям наступает с 14 лет. В этом случает отвечать придется самому подростку. За ДТП со смертельным исходом он может оказаться за решеткой», ― говорит автоюрист Александр Кужелев.

Если ваш ребенок хочет стать водителем модного питбайка, лучше отправляйте его кататься в специализированный клуб, где за ним будет следить тренер. В таком случае и ребенок доволен, и вы уверены в его безопасности.

Автор: Анастасия Грищенко.