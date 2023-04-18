Челябинские эксперты предложили увеличить штрафы за продажу вейпов детям

Законодательную инициативу направят в Госдуму на рассмотрение

Челябинская область направит в Госдуму законодательную инициативу с предложением увеличить штрафы за продажу электронных сигарет. Решение приняли во время заседания круглого стола в Заксобрании региона приглашенные представители ведомств и общественники.

Встречу организовали на фоне недавнего принятия Госдумой закона о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

В числе приглашенных для обсуждения были: уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Владимир Антонов, первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова, начальник Главного управления молодежной политики области Светлана Калимуллина, региональные депутаты и другие эксперты.





Все участники круглого стола поддержали принятый в Госдуме закон. Психиатр Ольга Трубина отметила, что недавно в Челябинске проводилось исследование на тему популярности у подростков электронных сигарет. Оказалось, что из 700 ребят 26 процентов девушек и 32 — юношей регулярно пользуются «электронками».

«Наши легкие предназначены для вдыхания только лишь воздуха. А сейчас во всем мире фиксируют новое заболевание — так называемую болезнь вейперов. Челябинская область и вся Россия не будет исключением, я думаю. Эти электронные сигареты изначально создавались как средства для отказа от никотина, но сейчас они становятся еще опаснее обычных сигарет», — добавил пульмонолог Владимир Антонов.

В завершение обсуждения выступил депутат Заксобрания региона Сергей Буяков. Он предложил обратиться в Госдуму с инициативой об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним. Идею единогласно поддержали.





«Законом предусматривается, что будет запрет на открытую продажу электронных сигарет, также не должно быть рекламы в определенных количествах, и, конечно, запрет на продажу несовершеннолетним. Сегодня поступило обращение о том, что нужно увеличить штрафные санкции для того, чтобы этот закон более актуально работал на территории всей России», — пояснил председатель Заксобрания Александр Лазарев.

Глава регионального парламента добавил, что в ближайшее время будет подготовлена законодательная инициатива на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.