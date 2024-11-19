Челябинские эксперты окажут бесплатную юридическую помощь детям

На вопросы ответят юристы, приставы, омбудсмены

В среду, 20 ноября, в Челябинске сотрудники полиции, омбудсмены, юристы в области семейного права бесплатно ответят на вопросы челябинцев о правах детей, сообщает пресс-служба регионального Штаба общественной поддержки «Единой России».

Проведение консультаций приурочили ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Как уточнили в пресс-службе, приставы ответят на вопросы об алиментах, исполнительных производствах, а представители полиции решат проблемы трудных детей и подростков из неблагополучных семей, попавших в трудные жизненные ситуации. К экспертам также можно обратиться с вопросами по оформлению подопечных в специализированные воспитательные учреждения.

К омбудсменам можно обратиться с вопросами, которые касаются семьи, материнства и детства. Юристы проконсультируют по алиментам, определению места жительства детей и порядка общения, а также дадут рекомендации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На консультацию дети должны приходить с родителями или опекунами.

Прием пройдет с 13:00 до 15:00 на площадке Штаба на улице Кирова, 167.