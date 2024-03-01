Челябинские эксперты назвали минусы банкротства для физических лиц

Иногда процедура больно бьет по карману и репутации

Прошло почти 10 лет, как в России узаконили процедуру банкротства физических лиц. Многие должники воспринимают ее как легкий способ избавиться от накопившихся обязательств. При этом мало кто понимает, что банкротство может пойти не на пользу, а во вред человеку. Почему процедура, запущенная через суд, больно бьет по карману и по репутации должника, рассказали челябинские эксперты.

Чаще всего должники приходят к судебному банкротству под давлением юридических фирм, которые обещают избавить от любых обязательств. Причем юристы нередко умалчивают о том, что во время процедуры банкротства человек может лишиться имущества. Например, у него могут списать накопления со счетов в банке, отобрать и продать автомобиль, садовый участок и даже квартиру, если она не единственное жилье.

Всем этим занимается арбитражный управляющий. Его задача — разыскивать имущество человека, которое еще можно продать, чтобы направить деньги на погашение долга.

«Был в нашей практике случай, когда арбитражный управляющий описывал все, вплоть до одежды и чемоданов, и выставлял это на торги по 300, 400 рублей. Но это, конечно, больше эмоциональный момент. Случаев, когда описывают все, до последних штанов, крайне мало. Обычно предметы домашнего обихода, одежда, мебель в конкурсную массу не попадают», — говорит заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Андрей Жарков.

По статистике, у 90% людей, начинающих процедуру банкротства в суде, никакого имущества за душой нет. Но управляющий имеет право забрать все банковские карты должника. Каждый месяц он будет выдавать человеку прожиточный минимум, а остальное направлять на погашение долга. Иногда процедура банкротства растягивается на годы. Без финансовой помощи родных и близких пережить это время будет проблематично.

Услуги управляющего тоже стоят недешево: он возьмет 25 тысяч рублей за саму процедуру банкротства и 7% от выручки с проданного имущества.

«Если продавать нечего, то и работать за 25 тысяч согласится не каждый. Иногда управляющий идет на коммерческий подкуп и принуждает должника обратиться за помощью к частным юристам. На это можно жаловаться в полицию»,— замечает член ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих» Георгий Анисимов.

Также можно направить жалобу в Росреестр — здесь есть особый отдел, который ведет надзор за работой таких специалистов. Если претензии подтвердятся, арбитражного управляющего могут оштрафовать, а при неоднократном нарушении правил — дисквалифицировать. Например, в Челябинской области за 2023 год дисквалифицировали 8 управляющих.

Помимо денег, утверждают эксперты, во время процедуры банкротства можно напрочь испортить свою репутацию и вас потом уже не возьмут на руководящую должность или должность, которая предполагает материальную ответственность.

«К сожалению, у нас не Европа и не США, наши банки занимают крайне жесткую позицию. После того как человека признали банкротом, его кредитная история испорчена напрочь. Поэтому, если ваш долг составляет 500—600—800 тысяч рублей и есть возможность поднапрячься, лучше вернуть долги»,— полагает Георгий Анисимов.

В 2023 году в Челябинской области сразу на 78% выросло число внесудебных банкротств граждан. Это когда банкротство проводится не через суд, а по заявлению в МФЦ. Процедура эта бесплатная. По количеству дел в рамках внесудебного банкротства Южный Урал стал первым в России. В 2023 году возбудили 769 таких процедур. Подробнее о внесудебном банкротстве читайте по этой ссылке.

