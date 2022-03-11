Челябинские экоактивисты избавляют города области от старых покрышек

В регионе запустили акцию «Сдай резину на переработку»

Экоактивисты из общественного объединения «Эко-Standart» запустили в регионе акцию «Сдай резину на переработку». Первым шагом стали визиты на шиномонтажки и в автосервисы Челябинска и Копейска, сообщает руководитель движения Сергей Ефимов.

За первое рейдовое мероприятие активисты объехали больше 200 шиномонтажек и автосервисов, где предлагали владельцам сдать старую резину в переработку. По мнению общественников, акция не только поможет защитить экологию, но и предотвратит владельцев этих точек от возможных нарушений. По закону автосервисы и шиномонтажные мастерские должны утилизировать использованные покрышки на специализированных предприятиях-переработчиках или полигонах.

«Использованные покрышки являются отходом 4 класса опасности, которые запрещено складировать на территории и тем более размещать вне специально отведенных мест. Эти отходы почти не разлагаются и несут огромный вред окружающей среде. После наплыва автомобилистов в весенне-осеннее время, большое количество таких отходов от недобросовестных предпринимателей оказываются в наших лесных массивах, а муниципалитетам, региональным властям и волонтерам приходится ликвидировать эти нарушения», — поясняет Сергей Ефимов.

Еще одним плюсом акции активисты называют поддержку бизнеса в Челябинской области. Большая часть покрышек производится за рубежом. В этой связи отличным решением становится их отправка на южноуральские предприятия переработки и производства вторичной продукции. В новом виде бывшая автомобильная резина пойдет на благоустройство городов и районов области.

Во время рейда эко-активисты также проинформировали владельцев шиномонтажек и автосервисов, куда они могут сдать старую резину. Не обошлось и без санкций — на 42 предпринимателей составили протоколы за нарушения при размещении отживших покрышек. Акты были отправлены в Министерство экологии Челябинской области для принятия мер реагирования.

Отметим, что за нарушение правил складирования старой резины можно получить штраф: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 400 тысяч рублей.