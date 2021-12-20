Челябинские единороссы разобрали просьбы детей с «Елки желаний»

Региональное отделение партии подключилось к всероссийской благотворительной акции

20 декабря в региональном отделении «Единой России» прошел очередной этап всероссийской акции «Елка желаний». Руководители партии и депутаты разобрали просьбы детей о новогодних подарках и пообещали их исполнить, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



Первым снял с новогоднего дерева шар с пожеланиями губернатор, секретарь реготделения ЕР Алексей Текслер. Ему досталась записка сразу от брата и сестры. Семилетняя девочка просила большой кукольный дом и планшет, ее 13-летний брат мечтает о конструкторе «Лего». Глава региона эти желания пообещал исполнить.

«18 декабря я дал старт региональной „Елке желаний“. Во всех муниципалитетах пройдет эта замечательная акция. Но очень важно, чтобы эту акцию поддержала ведущая политическая сила региона и страны — партия „Единая Россия“. Партийная задача, которая стоит перед нами, — чтобы каждый депутат „Единой России“ обязательно поучаствовал в этой акции и детская мечта обязательно сбылась. Действительно, каждому ребенку нужно помочь, каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Поэтому, коллеги, каждый из нас должен принять участие в этой акции», — заявил Алексей Текслер.

Как отметил руководитель регионального исполкома ЕР Денис Моисеев, говорить о каком-то определенном количестве принятых единороссами желаний некорректно: только исполком в прошлом году закупил более 200 конкретных подарков для конкретных детей. А в области — 49 местных отделений, и каждое примет участие в акции.

«Мы участвуем в „Елке желаний“ уже третий год, и с ребятами, которых поздравляли раньше, не расстаемся. Я сам недавно навестил мальчика, который участвовал в прошлогодней „Елке желаний“, привез ему большой конструктор. Если бы не работа, так и сидели бы вместе, собирали его!» — признался Денис Моисеев.

Другие единороссы тоже приняли на себя обязательства. Письмо, которое вытянул спикер ЗСО Челябинской области Александр Лазарев, начиналось обращением «Мой дорогой волшебник!», девочка просила у Деда Мороза подвесное кресло.

«Наша задача как партии — помогать всем. В том числе исполнять поручения Деда Мороза», — развел руками Лазарев.

Главе Челябинска Наталье Котовой выпала просьба приобрести маркеры и скетчбук для рисования, вице-губернатор Станислав Мошаров вытянул шар 12-летней девочки, мечтающей о гитаре. Больше всех, наверное, смутился депутат Госдумы Владимир Павлов, когда прочел первые строчки доставшегося ему письма: «Мой милый ангел!»

«Для меня лично очень важно, чтобы помощь была конкретная. „Елка желаний“ — это как раз акция, которая позволяет прийти к конкретному ребенку, попавшему в сложную ситуацию, и помочь ему. Под Новый год детские мечты должны сбываться», — резюмировал Алексей Текслер.

Как сообщало ИА «Первое областное», во всероссийской акции «Елка желаний» принимают участие дети от 3 до 7 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: сироты, дети из малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды в возрасте от 3 до 17 лет и даже взрослые, чья жизнь из-за состояния здоровья находится под угрозой.