Челябинские единороссы помогли детям из Ясиноватой уехать на отдых в Анапу

Глава донбасского города Дмитрий Шевченко поблагодарил за помощь руководителя реготделения ЕР Алексея Текслера

146 школьников из Ясиноватой уехали на отдых в лагерь Анапы, сообщил в своем тг-канале глава города Дмитрий Шевченко. По его словам, помощь в реализации проекта летнего отдыха ему оказал губернатор Челябинской области, секретарь реготделения «Единой России» Алексей Текслер.



«Сегодня был организован еще один выезд деток из Ясиноватой в детский оздоровительный лагерь „Родник“ г. Анапа — уехали на море еще 146 детей!» — рассказали в администрации Ясиноватой.

Напомним, дети из ДНР и ЛНР выезжают на отдых не только на Черноморское побережье: под Челябинском, в детском оздоровительном комплексе «Уральская березка», прошли уже две «Университетские смены» для донбасских школьников. Всего на Южном Урале отдохнули почти 100 ребят из Донецкой Народной Республики.