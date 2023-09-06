Челябинские дружинники вышли в рейды на общественный транспорт

Безбилетников теперь будут ловить не только контролеры СОД

В Челябинске на поиски безбилетников в общественном транспорте с сегодняшнего дня вышли дружинники. Вместе с контролерами МУП «Служба организации движения» они пообещали усилить проверку в автобусах, трамваях и троллейбусах города. В СОД рассказали, куда обращаться, если возникли вопросы по оплате проезда.

Об усилении проверок в общественном транспорте Челябинска предупреждали еще 4 сентября. 6 сентября к проверяющим контролерам присоединились и дружинники. В «Службе организации движения» пообещали, что теперь сотрудничество с добровольными народными формированиями будет на постоянной основе.

Проверяющие напомнили, что на входе в автобус пассажир должен оплачивать проезд либо через валидатор, либо наличными у водителя.

«Если у вас возникли трудности в оплате проезда или есть вопросы, обратитесь в отдел по работе с картами МУП „СОД“ по телефонам 778-62-15, 778-62-90, 778-62-91, 263-09-41», — сообщили в службе.

Напомним, в Челябинске увеличили штрафы за безбилетный проезд. Теперь «зайцы» могут выложить до 2,5 тысячи рублей за поездку.