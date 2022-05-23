Челябинские дружинники вышли в рейд на охрану порядка в городе

Детали вечернего патруля — в репортаже ИА «Первое областное»

Вы знали, что по пятницам, субботам и воскресеньям улицы Челябинска охраняет не только патрульно-постовая служба, но и дружинники? Они следят за тем, чтобы во дворах не было шумных и выпивающих компаний. Мы узнали, кто может стать дружинником и с чем им приходится сталкиваться в своей работе. Корреспондент ИА «Первое областное» отправился в один такой вечерний рейд.



Во главе нашего отряда — участковый, капитан полиции. Из помощников — два лейтенанта и студент юридического колледжа, добровольно занимающийся патрулированием. Офицеры несут обязательное дежурство, а с парнем ситуация интереснее. Помимо причастности к соблюдению порядка на улицах, он получает и материальные бонусы. Во-первых, небольшие привилегии в учебе: специальность схожая, он в дружине получает практические навыки. Во-вторых, добровольцам платят 200 рублей в час. Патрулирование — с 19:00 до 1:00, как правило. Сумма в день для студента хорошая.







Нам дали небольшой участок — двор многоэтажек в границах улиц Косарева, Тепличной, Островского и проспекта Победы. До места от Курчатовского отдела полиции шли пешком. В отряде все давно знакомы, атмосфера дружеская. Наслушался рассказов, сам поговорил с капитаном, моментами даже забывал, что иду работать.







Полицейские находят распивающих алкоголь в общественных местах людей, шумные компании. Прямо на месте сотрудник может выписать штраф. Например, выпивающим на улице придется выплатить от 500 до тысячи рублей. Патрулирующие могут проверить документы у тех, кто показался подозрительными, чтобы через дежурную часть проверить, не находятся ли люди в розыске. Добровольный дружинник — на подхвате. Он не имеет полномочий задерживать или выписывать штрафы, но может, например, подстраховать, если встретится буйная компания нарушителей.



Довольно быстро во дворе мы заметили двоих мужчин с бутылкой пива. Они были уже пьяны, убежать не пытались. Тот, что держал алкоголь в руке, сразу согласился с обвинением и от предложения пройти медицинское освидетельствование отказался. Признал, что употреблял. Мужчине выписали штраф — 500 рублей.





Его товарищ попытался незаметно уйти, а на просьбы вернуться стал кричать, что когда подошли полицейские, пива в руке у него не было, а значит он не пил в общественном месте.

И стоит признать, что он, к сожалению, прав. Полицейский сможет применить санкции лишь в случае, если увидит, как гражданин держит открытую бутылку с этикетками алкогольной продукции. Некоторые люди пользуются этим и при виде сотрудников МВД отодвигают бутылки, уверяя, что это кто-то другой оставил. Тех, кто пьет пиво на улице из бутылки без этикеток и утверждает, что это, скажем, квас, конечно, тоже можно оштрафовать, но сделать это сложнее: придется отправлять содержимое тары на экспертизу.



Так хотел, но не смог отвертеться еще один «культурно отдыхающий». Мужчина, сидящий на лавочке, при виде полицейских опустил открытую банку с алкоголем на уровень бедер, но из рук не выпустил. Поэтому его отговорки ни к чему не привели.







Наматывая круги вокруг домов, мы также раздали листовки с напоминанием о правилах поведения и нормах безопасности. Участковый лично рассказывал пенсионерам об уловках мошенников, к которым нужно быть готовым. Молодых людей призывал в будущем не нарушать общественный порядок.



