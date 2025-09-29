Челябинские дорожники заранее подготовились к снегопадам

Часть техники переведена на зимний режим

Вчера вечером, 28 сентября, в Челябинске выпал первый снег. Часть дорожной техники в областной столице перевели в зимний режим, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Подрядчики досрочно перевели часть техники в зимний режим, обеспечив в эту ночь обработку улично-дорожной сети», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

Путепроводы и спуски в подземные переходы обработали от наледи, чтобы никто не поскользнулся. Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске стартовал отопительный сезон.