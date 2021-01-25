Челябинские дорожники за выходные вывезли почти 10 тысяч тонн снега

Сегодня, 25 января, работы продолжаются

В Челябинске продолжается уборка снега, за минувшие выходные дорожники вывезли на полигон более 10 тысяч тонн. Подробнее о проводимых работах сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь на 25 января на улицах Челябинска работало 199 единиц техники: 39 комбинированных дорожных машин, 57 тракторов МТЗ, 34 погрузчика, 65 самосвалов, 4 автогрейдера. В уборке было задействовано 88 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи»,— сообщили в Комитете.

Также дорожники продолжают вести подсыпку опасных участков дорог и тротуаров для предотвращения гололеда, обрабатывают подъемы и спуски.

Минувшей ночью на полигон вывезли 3124,6 тонны снега.

Сегодня днем, 25 января, синоптики снова прогнозируют осадки в Челябинске, а значит, дорожники продолжат уборку снега. Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов отнестись к работам с понимаем и не мешать снегоуборочной технике.