Челябинские дорожники вывезли за ночь более 3,5 тысячи тонн снега

Работа специалистов осложнилась коммунальной аварией

Минувшей ночью в Челябинске работало почти вдвое больше снегоуборочной техники, чем обычно. Работа дорожников вновь осложнилась коммунальной аварией. Подробнее рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска.

«В ночь с 11 на 12 января на улицах Челябинска работало 203 единицы техники: 42 комбинированные дорожные машины, 66 тракторов МТЗ, 37 погрузчиков, 55 самосвалов, 3 автогрейдера. В уборке было задействовано 87 дорожных рабочих. Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части. Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— уточнили в Комитете.

Минувшей ночью на полигон было вывезено более 3502 тонн снега.

Противогололедными материалами пришлось обрабатывать дорогу и тротуары в районе дома № 23 по улице Калинина, поскольку ночью из-за коммунальной аварии там произошел выход воды.

Отметим, снег уже второй день подряд становится причиной многокилометровых пробок в Челябинске. Но, по данным синоптиков, осадки ожидаются и сегодня. Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать все Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.