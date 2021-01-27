Челябинские дорожники вывезли более четырех тысяч тонн снега

Минувшей ночью уборка улиц осложнилась коммунальной аварией

Минувшей ночью с челябинских дорог вывезли рекордное количество снега — более четырех тысяч тонн. Кроме того, уборка улиц осложнилась коммунальной аварией. Подробнее о работах рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«В ночь на 27 января на улицах Челябинска работало 230 единиц техники: 40 комбинированных дорожных машин, 70 трактров МТЗ, 41 погрузчик, 74 самосвала, 4 автогрейдера, 1 экскаватор. В уборке было задействовано 95 дорожных рабочих. За ночь вывезено 4 080 тонн снега. Также минувшей ночью подрядной организацией велась работа по устранению последствий выхода воды на проезжую часть по улице Братьев Кашириных в районе дома № 120/1»,— сообщили в ведомстве.

Помимо уборки снега с дорог и тротуаров специалисты очищали остановки общественного транспорта и прилотковую часть, а также подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Сегодня днем, 27 января, на дорогах работает 263 единицы техники, среди которых: 95 тракторов МТЗ, 62 самосвала, 40 дорожных комбинированных машин и прочего, а также 278 рабочих.