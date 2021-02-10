Челябинские дорожники за ночь вывезли более 3 500 тонн снега

Помимо уборки осадков рабочим пришлось устранять последствия коммунальной аварии

В Челябинске активно продолжается уборка снега с дорог и тротуаров. Минувшей ночью дорожники вывезли боле 3 500 тонн снега. Также рабочим пришлось устранять последствия коммунальной аварии.

«В ночь на 10 февраля на улицах Челябинска работало 195 единиц техники: 37 комбинированных дорожных машин, 60 тракторов МТЗ, 33 погрузчика, 62 самосвала, 3 автогрейдера. В уборке было задействовано 78 дорожных рабочих. За ночь вывезено 3 557,5 тонны снега. Также ночью подрядной организацией велась обработка проезжей части после выхода воды на улице Энергетиков, 13»,— рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Как обычно, дорожники очищали дороги, тротуары, остановочные комплексы и прилотковую часть от снега и грязи. Также проводилась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.

Сегодня днем, 10 февраля, работы продолжаются.