Челябинские дорожники устраняют последствия ночного снегопада

Улицы чистят от снега и обрабатывают смесью от гололеда

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Минувшей ночью в Челябинске выпал снег, и сразу же на расчистку дорог вышли спецтехника и рабочие. По данным пресс-службы городской администрации, снег убирали 88 автомобилей и 45 дорожных рабочих. Днем уборка продолжается.

«В первую очередь ведется расчистка дорог и тротуаров, особое внимание уделяется пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. Противогололедными материалами производится подсыпка опасных участков: спусков, подъемов, поворотов, последствия изливов воды в связи с коммунальными авариями»,— уточнили в мэрии.

Сейчас на дорогах Челябинска работают 143 единицы техники и 347 рабочих. При необходимости их число будет увеличено.

Напомним, выпавший снег привел к росту цен на такси: сегодня утром популярные агрегаторы повысили стоимость проезда почти в два раза.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, сегодня днем в Челябинске также возможен небольшой снег.