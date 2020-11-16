Челябинские дорожники укладывали асфальт в снег

Нарушение технологии увидели местные жители.

В Металлургическом районе Челябинска строители уложили асфальт несмотря на лужи. В нарушении технологии их уличили местные жители. Укладка асфальта в снег — лишь одна проблемой из целого ряда нарушений. Так, вместо благоустройства двора жильцы получили мусор и кучи грязи.



«Каша. Мы просили, чтобы они что-то сделали. А что толку? Дети приходят домой все в грязи вот в этой»,— рассказала жительница дома № 66 по улице Сталеваров Вера Коновалова.

За помощью жители обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Именно по указу парламентария подрядчик уже перекладывал асфальт из-за нарушения технологии.

«Сейчас придётся заставлять второй раз переделывать. Будут третий, четвертый, пятый. Пока людям не положат нормальный асфальт. И выяснилось еще походу несколько проблем тоже связанных с двором, с деятельностью управляющей компании. Поэтому по всем этим вопросам будем людей поддерживать, привлекать надзорные ведомства», — отметил Владимир Бурматов.

Отметим, что в одном из подъездов девятиэтажного дома несколько месяцев не работает лифт. Депутат уже пообщался с подрядчиком. Через неделю лифт приведут в рабочее состояние.