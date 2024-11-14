Челябинские дорожники «срезали» Уральские горы, чтобы расширить трассу М‑5

Работы закончили досрочно

Дорожники Челябинской области досрочно закончили взрывные работы на трассе М-5 в Ашинском районе, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Взрывные работы проводились, чтобы избавиться от крутых спусков и подъемов, делающих узкую дорогу опасной и долгой. Таким образом Уральские горы «срезали», пробурив около 13 тысяч скважин глубиной до 10 метров каждая.

Еженедельно там измельчалось свыше 8 тысяч кубометров горной массы, всего «срезано» почти 0,44 миллиона кубометров породы. Из-за взрывных работ трасса замирала по вторникам и четвергам. Теперь проезд на этом участке будет открыт постоянно.