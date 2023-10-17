Челябинские дорожники призвали водителей поменять шины на зимние уже на этой неделе

В выходные ожидаются заморозки

В ближайшие выходные ночная температура воздуха в Челябинске опустится до нуля. В некоторых городах области, например в Катав-Ивановске, градусники уже показывали минусовые отметки. Из-за заморозков в комитете дорожного хозяйства Челябинска призвали южноуральских водителей не затягивать с «переобуванием» на зимнюю резину.

«В связи с похолоданиями просим челябинских автовладельцев быть ответственными и уже на этой неделе сменить летнюю резину на зимнюю», — отметили в КДХ.

В ведомстве подчеркнули, что подрядчики, которые обслуживают дороги города, готовы к началу зимнего сезона. Чистить и обрабатывать проезжую часть и тротуары будут более 360 машин.

«Также для обработки асфальтобетонного покрытия закуплено необходимое количество противогололедного материала», — заверили в КДХ.

ИА «Первое областное» собрало вместе все, что нужно знать о смене шин. Водители со стажем более 10 лет ответили на популярные вопросы о «переобувании». Читайте материал на сайте «Первого областного» завтра, 18 октября, в 19:00.