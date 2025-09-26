Челябинские дорожники подготовили снежный полигон и технику к зиме

Самосвалы, бульдозеры и тракторы готовы к работе в снегопады

В Челябинске завершили ключевые подготовительные работы к предстоящей зиме. На снежном полигоне установили маршрутные навигаторы для водителей, организовали освещение, обустроили утепленные домики для сотрудников и отремонтировали подъездные пути. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам мэра Челябинска Алексея Лошкина, логистика на объекте существенно улучшена: проезды внутри полигона организованы так, чтобы ускорить движение и сократить ожидание. В среднем одна машина, приехавшая для разгрузки снега, будет находиться на полигоне не более 10 минут. На объекте будет работать диспетчер, который возьмет на себя оперативный контроль за ситуацией.

Для борьбы со снегопадами задействуют расширенный парк техники: самосвалы, бульдозеры и тракторы. Отдельно отмечается мощный бульдозер «ЧЕТРА», способный за один проход передвинуть до 25 тонн снега, — это ускорит укладку на полигоне. Чтобы избежать простоев, на площадке дооборудовали зону ремонта техники.

«Сейчас все процессы настроены так, чтобы исключить любые известные нам форс-мажоры, нештатные ситуации и капризы погоды. Значительно улучшили логистику: полигон обеспечили маршрутными навигаторами для водителей, отремонтировали подъездные пути и организовали проезды по самой территории», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Он также добавил, что для комфорта водителей установлено освещение по всему маршруту, а для сотрудников оборудованы теплые домики.

«Думаю, можно с уверенностью говорить о готовности объекта к любым зимним вызовам», — резюмировал мэр.

Отметим, что финансирование расширения парка снегоуборочной техники было поддержано губернатором Алексеем Текслером в прошлом году, что позволило подготовиться к разным погодным сценариям.

По данным синоптиков, с сегодняшнего дня, 26 сентября, в Челябинской области началось похолодание: в регион с северо-восточным циклоном поступает арктический холод. К концу недели возможен дождь со снегом.