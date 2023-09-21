Челябинские дорожники отремонтировали главную улицу донецкой Волновахи

В подшефном городе ждут гуманитарную помощь из нескольких муниципалитетов Южного Урала

Челябинские строители закончили ремонт центральной магистрали донецкого города Волноваха — улицы Ленина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Волновахского района Константин Зинченко.



«На центральной городской магистрали Волновахи южноуральские строители выполнили работы по ремонту дорожного полотна, а сейчас занимаются благоустройством обочин», — сообщил Константин Зинченко и выразил благодарность шефам из Челябинской области.

Также глава Волновахского района рассказал, что регионы-шефы — Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — заканчивают работы по ремонту и восстановлению Волновахского районного центра занятости. После городских боев здание было признано аварийным. На стадии проектирования строители решили изменить его: у центра появились двускатная кровля, пандус и отдельный вход, а также раскладной внутренний пандус для инвалидов.

Напомним, в начале лета 2022 года Челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Уже второй год в обоих территориях работают строители, дорожники, врачи с Южного Урала. В августе 2023 года Волновахский район посетил в ходе рабочей поездки губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он осмотрел дороги, жилые дома и социальные объекты, восстановленные или отстроенные заново челябинцами. Один из самых знаковых объектов, над которыми трудились южноуральцы, — Свято-Преображенский храм, сгоревший в ходе боев за город зимой-весной 2022 года.

Константин Зинченко также отметил, что в район и город продолжают поступать гуманитарные грузы, собранные в Челябинской области. По его данным, сейчас в чесменском депутатском центре «Единой России» идет сбор консервов, чая, сладостей, круп и других продуктов, в начале октября они будут отправлены в Волноваху и Ясиноватую. Чуть раньше, в конце сентября, в госпитали и детские дома ДНР будет отправлена партия помощи из Ашинского района. Она будет включать игрушки, теплые вещи и предметы первой необходимости.