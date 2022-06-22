Челябинские дорожники изучают опыт транспортной реформы Санкт-Петербурга

Внимание специалистов привлекла концессия городских властей

Делегация Челябинской области работает в Санкт-Петербурге, изучая опыт проведения городской транспортной реформы. В региональном Миндортрансе пояснили, что специалисты познакомились с системой «Чижик», — результат первого в России опыта государственно-частного партнерства в сфере легкорельсового транспорта. Также в ведомстве показали, как выглядит первый образец нового троллейбуса для Челябинска.

Делегация возглавил вице-губернатор Сергей Шаль. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, специалисты изучают «концессионный» трамвай «Чижик» и производственную базу.

В Санкт-Петербурге старый трамвай не справлялся с возросшей нагрузкой, пути, построенные более 30 лет назад, были сильно изношены. Тогда транспортная концессионная компания предложила предложила властям решить проблему комплексно: построить абсолютно новую инфраструктуру, запустить подвижный состав, соответствующий стандартам 21 века.

«В мае 2016 года Транспортная концессионная компания и Санкт-Петербург заключили концессионное соглашение сроком на 30 лет, из которых 27 лет — эксплуатация. Согласно документу, концессионер — ТКК взял на себя обязательство провести полную замену трамвайных путей, закупить современный подвижной состав, построить высокотехнологичное депо, устроить удобные остановочные пункты с комфортабельными павильонами, а также внедрить принципиально новую для России систему управления движением», — рассказывают об опыте реформы в ТТК.

Новую транспортную систему назвали «Чижик».

Также челябинцы осмотрели, как выглядит опытный образец нового троллейбуса для Челябинска. Напомним, троллейбусы с ЧТПЗ пополнят парк общественного транспорта Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры. До конца года в город доставят 20 таких троллейбусов. Договор с правительством Челябинской области СТМ заключили в 2021 году. По образцу проводятся сертификационные испытания.

«Проработаны множественные детали, например, крепление огнетушителей в кожухах, места для вещей водителя, вывод видео с обзорных камер на мониторы, подсветка дверей и проходов. 34 сидячих места, просторная задняя площадка с видовым стеклом, широкие табло, современные экраны. Это лишь малая часть особенностей долгожданной новинки», — анонсировали новый троллейбус в ведомстве.