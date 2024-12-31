Челябинские дорожники готовы оперативно очищать улицы от снега

Подрядчики настроены на круглосуточную работу

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается снегопад. Техника и водители дорожных подрядчиков готовы незамедлительно приступать к патрульной очистке улиц города. Мэр Алексей Лошкин поставил задачу всем службам Челябинска оперативно реагировать на любые изменения погоды, сообщает пресс-служба администрации города.

«Особое внимание должно быть направлено на маршруты общественного транспорта, пешеходные пути, по которым челябинцы гуляют и идут к ледовым городкам. Главы районов следят за внутриквартальными дорогами и подъездами к контейнерным площадкам. Все остаются на связи в круглосуточном режиме»,— подчеркнул Алексей Лошкин.





Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Чистить и обрабатывать дороги в праздничные дни будут более 200 единиц техники — это комбинированные машины, тракторы, грейдеры, погрузчики, самосвалы и другая спецтехника. У подрядчиков имеется дежурный резерв. В первую очередь дорожники очищают проезжую часть, тротуары и остановки. Также занимаются вывозом снега и обрабатывают опасные участки противогололедными материалами.

Отметим, что общественный транспорт 31 декабря работает по расписанию выходного дня. 1 и 2 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут ездить в особом режиме. С 3 января транспорт будет выходить на линию по расписанию выходного дня.

Руководители автотранспортных предприятий подготовили технику для уборки и вывоза снега с конечных остановочных пунктов и трамвайных путей, с территорий автобусного парка, троллейбусного и трамвайных депо.