Челябинские дороги с таянием снега обнажили ямы, ухабы и выбоины в асфальте

Выясняем, где горожане дождутся ремонта проезжей части

Снег постепенно начал таять и обнажать ямы и ухабы, которые в течение зимы были старательно спрятаны под накатом. Челябинцы жалуются на состояние проездов не только во дворах, но и на крупных участках дорог. В ИА «Первое областное» убедились, насколько обоснованны жалобы и что на них отвечает администрация города.

Жители улицы Маршала Чуйкова в ЖК «Новое поколение» каждую весну сетуют на распутицу. Грязь, глина, снежная каша и лужи превратили проезжую часть в непроходимое препятствие. Впору надевать резиновые сапоги.

Улица Маршала Чуйкова

«Как катались по кочкам и ямам, так и катаемся. С ребенком в машине уже нереально доехать, всю машину болтает, шатает... Заново бы отсыпали гравием и выровняли. Снег сошел, а вместе с ним и остатки дороги, что были», — пишут в социальных сетях челябинцы.

Еще год назад в мэрии города пояснили: проект на новую проезжую часть заказан, но не передан Госэкспертизе. Сроки строительства дороги не могли назвать из-за нерешенных земельных вопросов.

Улица Маршала Чуйкова

И через год администрация города отвечает в соцсетях своим горожанам:

«В настоящее время в рамках заключенного муниципального контракта ведется проектирование строительства ул. Маршала Чуйкова от Краснопольского проспекта до улицы Александра Шмакова. Планируется строительство пешеходных тротуаров и придорожных газонов, сетей дождевой канализации и организации наружного освещения».

И вновь не озвучивается ни сроков, ни деталей решения по собственникам земельных участков, что находятся в зоне проектирования. Но в мэрии пообещали, что проблемный участок отгрейдируют подрядчики.

Улица Воровского

Зато жители микрорайона Плодушка в этом году дождутся дороги. Капремонт власти планируют выполнить по улице Гранитной от Энергетиков до Дзержинского. Состояние ближайшей проезжей части по улице Кронштадтской тоже оставляет желать лучшего.

«Улица Кронштадтская, от Энергетиков до Нахимова, — вся в заплатках. Их больше, чем первого слоя асфальта. Дорога уже как стиральная доска. Ремонтировать там бесполезно, нужен новый асфальт», — пожаловался подписчик Вадим Романов.

В мэрии на комментарий челябинца ответили, что сейчас составляют дефектные ведомости и смету для ремонта дороги. Но новый асфальт по Кронштадтской в этом году не появится.

«Реализацию вышеуказанных работ планируется рассмотреть комитетом дорожного хозяйства города Челябинска при формировании плана мероприятий по ремонту улично-дорожной сети города на последующие годы с учетом выделенного бюджетного финансирования», — пояснили представители администрации города.

Микрорайон Плодушка

Не радуют горожан и тротуары. В Ленинском районе по улице Днепровской во время дождей и таяния снега приходится добираться до остановок общественного транспорта практически вплавь.

«При переходе улицы Василевского оказываешься на земляном неасфальтированном участке, который в межсезонье и летом во время дождя представляет собой месиво из грязи»,— пишет Юлия Хорунжева.

В комментарии к посту мэрия пояснила, что дефектная ведомость на ремонт улицы Днепровской от Василевского до Новороссийской составлена в 2023 году. Вопрос встал лишь в выделении денег на работы, в том числе и на обустройство указанного тротуара.

Проектирование ремонта улицы Танкистов от Вязовой до Кулибина запланировано в 2023—2024 годах, сроки работ будут понятны только после заключения Госэкспертизы.





Район Областной больницы

Запланировано проектирование и строительство дороги по улице Звенигородской от Бейвеля до Городской.

Кроме того, ранее мэрия анонсировала, что проекты строительства разрабатываются для нового моста через реку Миасс, который соединит улицы Краснознаменную и Энгельса, а также для автодорог:

проспект Давыдова от Хохрякова до Зальцмана;

улица Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов;

улица Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова;

улица Чичерина от микрорайона № 47 до Радонежской.

Также в мэрии пояснили, что весной проведут традиционный объезд дорог Челябинска. Комиссия проверит, в каком состоянии проезжие части оказались после зимнего сезона, и запланирует дополнительный объем работ на предстоящий дорожный сезон. А пока опасные выбоины стали «латать» холодным асфальтом, который можно применять и при минусовых температурах.

Улица Воровского

Сегодня глава города Наталья Котова в своем телеграм-канале призвала челябинцев сообщать о проблемных участках по номеру 8-951-771-7325. Можно направить фото.