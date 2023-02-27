Челябинские дороги и тротуары обработают реагентами от наледи

Подсыпать будут опасные участки

Сегодня, 27 февраля, в Челябинске обработают опасные участки дорог противогололедными материалами. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, это необходимо в связи с осадками и образованием гололеда.

«Подрядные организации, оказывающие услуги по содержанию улично-дорожной сети, выполнят работы по обработке противогололедными материалами опасных участков: спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков»,— рассказали в комитете.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на городской транспорт.

В случае если в дороге возникла нештатная ситуация, автолюбители могут обратиться за помощью по телефонам: 112 и +7 (951) 771-73-25.

Сегодня утром на дорогах Челябинска образовались восьмибалльные пробки. Возможные причины заторов — не прекращающиеся с ночи осадки, гололед и аварии.

Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сегодня снег, переходящий в дождь, и сильный ветер.