Челябинские донбасцы вспомнили, как их встречали 8 лет назад

Большинство эвакуированных при первой возможности вернутся на родину, уверены побывавшие на месте беженцев южноуральцы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже не раз заявлял, что регион готов к возможному прибытию беженцев из ДНР и ЛНР. Южному Уралу не впервой принимать жителей Донбасса: в 2014 году, когда конфликт непризнанных республик с Украиной перешел в горячую стадию, в область уже приезжали эвакуированные с охваченной боевыми действиями территории мирные жители. Остались жить в России совсем немногие. Первое областное информагентство узнало о судьбе некоторых из «беженцев первой волны».



Массовый исход жителей Донбасса в Россию начался в конце весны 2014 года, с началом боевых действий. Сценарий был похож на сегодняшний: жители ЛНР и ДНР собирались в пунктах временного размещения, по большей части — в Ростовской области, откуда их отправляли в другие регионы. К декабрю 2014 года, по данным УФМС по Челябинской области (на тот момент это ведомство еще не было возвращено в состав МВД), полторы тысячи граждан Украины (читай — беженцев из Донбасса) обратились к региональным властям с просьбой о предоставлении временного убежища. О получении статуса беженцев, то есть возможности остаться на Южном Урале насовсем, ходатайствовали только 35 семей. Еще некоторое количество бывших жителей Луганской и Донецкой республик получили такой статус в следующем году. Подавляющее большинство донбасцев вернулись на родину, как только снизился накал вооруженного конфликта. На сегодня, напомним, губернатор Алексей Текслер заявил о готовности разместить 1200 эвакуированных семейных донбасцев и сотню детей-сирот.

Те, кто остались в Челябинской области, о событиях восьмилетней давности вспоминают с ужасом — и с благодарностью. Жительница Донецкой области Светлана Смыслова, например, приехала в Челябинск из лагеря беженцев под Ростовом со всей семьей — мужем, матерью, братом, пятью детьми.

«Оставаться было нельзя: там шла настоящая война. Никого не знали в Челябинске, приехали сюда только потому, что здесь развита металлургия, муж и брат работали на металлургическом заводе на родине. Нас встретили очень душевно, помогли со всеми бюрократическими процедурами. Считай, всей семьей мы устроились на работу на ЧЭМК. Брат и два сына и сейчас на комбинате работают плавильщиками, я лаборант. Есть жилье, работа, родилась внучка. Как-то прижились», — рассказала Светлана Смыслова.

Семья Смысловых в день отъезда из Донецкой области



Смыслова верит, что и сегодня Южный Урал — в случае необходимости — встретит новую волну беженцев радушно. Но полагает, что приедут совсем немногие. В Донбассе у Светланы Владимировны остались две сестры и брат. Единственный решивший эвакуироваться родственник — племянница, 21 февраля она самостоятельно приехала в Москву.

Есть за что благодарить челябинцев семье Крицковых. Молодая пара тоже эвакуировалась из-под Донецка. Уже в Челябинске родился сынишка. Как выяснилось — с тяжелой патологией. На операцию требовались немыслимые по меркам недавних беженцев деньги. Помогли жители Челябинска: за короткий срок неравнодушные люди собрали необходимую сумму.

Журналистка в прошлом, а сегодня сотрудник Челябинской молодежной библиотеки Екатерина Цымбал себя беженкой не считает. Она уехала в Россию незадолго до начала боевых действий, не по необходимости, а по своей воле. Но Екатерина очень хорошо понимает чувства тех, кто был сорван из родных мест никому не нужным конфликтом.

«У меня все родные остались в Донбассе: считают, что их защитят родные стены. Думаю, и в этот раз будет так же. Большинство тех, кто приехал в Челябинскую область восемь лет назад, вернулись на родину. Потому что — родина. Очень трудно приживаться на новом месте, немногие могут решиться на это. Я знаю, о чем сейчас думают беженцы под Ростовом. Они молятся, чтобы дома их встретили родные стены, а не развалины. И они очень благодарны России. В Донецке и Луганске всегда сохранялся именно русский мир, мы всегда чувствовали поддержку „большого брата“», — поделилась Екатерина Цымбал.

Депутат Государственной думы РФ от Челябинской области Яна Лантратова еще в 2014 году вместе с организацией «Добровольцы России» участвовала в оказании помощи донецким и луганским беженцам. Сейчас она намерена заняться тем же. Яна Валерьевна с удовлетворением отмечает, что Южный Урал к приему беженцев действительно готов. Но считает, что основной поток помощи и усилий россиян должен быть направлен все же в регионы, граничащие с Украиной, туда, где сейчас сконцентрирована основная масса эвакуировавшихся донбасцев.

«Оставлять свой дом и отправляться в неизвестность — тяжелое испытание. Жителям Донбасса по-настоящему страшно. И оставаться в стороне, безучастными к страданиям братского народа, нам всем невозможно. Я как мать понимаю, что сложнее всего в этой ситуации семьям с детьми и сиротам, воспитанникам интернатов. Мы обязаны им помочь. В 2014 году мы с добровольцами вывезли из зоны боев 2700 несовершеннолетних, 120 раненых деток. На сегодня в Россию эвакуировались уже больше 60 тысяч. Сбор средств начали самые разные организации. В ближайшее время я приеду в Ростовскую область: нужно понять, что беженцам необходимо в первую очередь: по медицине, образованию, документам. Мы все должны помочь беженцам! Тем более что сейчас это уже не жители каких-то непризнанных территорий. Это свои люди, такие же русские, в ДНР и ЛНР треть жителей — с российским гражданством. А своих бросать нельзя», — уверена Яна Лантратова.