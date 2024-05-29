Челябинские девушки считают ресторан идеальным местом для первого свидания

В топ-3 также вошли парк и театр

Жительницы Челябинска, активно пользующиеся дейтинг-сервисами, считают, что лучшим местом для первого свидания будет ресторан, — таких 70%. В большинстве случаев этот выбор продиктован приятной атмосферой и меньшим сожалением о потраченном времени, если парень не понравится. Это в ходе опроса выяснили эксперты дейтинг-сервиса «Мамба» и образовательного пространства «Дом полимеров».

61% опрошенных считают идеальным местом для первого свидания парк, 52% — театр. На выставку или экскурсию сходили бы 42% и 25% девушек соответственно.

«По мнению подавляющего большинства девушек (84%), место для первого свидания дает прямую характеристику партнеру. Каждая пятая жительница Челябинска обращает особое внимание на выбранную локацию, так как от этого будет зависеть ее согласие на встречу. Причины такого трепетного отношения — возможность понять серьезность намерений мужчины (24%), оценить уровень его дохода (14%) и интеллекта (13%)»,— уточнили эксперты.

В ходе опроса также выяснилось, что почти половина девушек посчитают, что парень хочется покрасоваться, если он предложит посетить экскурсию или образовательное пространство. 31% респонденток подумают, что таким образом он хочет подчеркнуть сферу своих интересов. А 8% челябинок посчитают такого парня скучным.