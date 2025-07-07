Челябинские девушки пускали венки по воде на Ивана Купала

Древний обычай по душе людям, ищущим единение с природой



Обычай опускать венки в воду на Ивана Купала — это древний славянский ритуал, связанный с гаданием и символикой обновления, очищения и судьбы. Венок, сплетенный из полевых цветов и трав, символизирует девичество, жизненный круг и связь с природой, сообщает arigus.tv.

В ночь с 6 на 7 июля девушки пускают венки по воде (рекам, озерам или ручьям), чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе, особенно о замужестве и счастье в личной жизни.

В Челябинской области некоторые девушки так же следуют этому обычаю.

«Мы живем между лесом и рекой. Сначала сходили на поляну в лес, собрали разные травы, чтобы сплести венки. Кстати, в веночке должно быть около 12 трав. Потом с мамой и младшей сестрой пошли ближе к реке, надели белые сарафаны, венки», — рассказывает жительница Челябинска Алена.

Семья Алены любит старославянские празднества и обычаи. День Ивана Купала один из самых ярких и любимых праздников. Тем более, что в этот день можно загадать самые сокровенные желания. А незамужние девушки кидают венок в воду, гадая на мужа.

Считается, что:

Если венок уплывает далеко и плывёт ровно, это предвещает скорую встречу с суженым и счастливый брак.

Если венок тонет или быстро прибивается к берегу, это знак, что замуж выйти в ближайшее время не получится.

Иногда на венки ставят зажжённые свечи или лучинки — чем дольше горит свеча на воде, тем дольше и счастливее будет жизнь девушки.

В некоторых традициях считали, что если венок причалит к берегу, там девушка встретит своего будущего жениха.

Этот обряд также символизирует очищение от грехов и обновление, а сама ночь Ивана Купала считается временем, когда открывается дверь в потусторонний мир, и важно защититься от злых духов (например, прыжками через костер).

Таким образом, пускание венков по воде — это не только красивый и трогательный ритуал, но и способ заглянуть в будущее, выразить надежды и пожелания, а также соединиться с природой и традициями предков.

Автор: Алена Мордовина