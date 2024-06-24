Челябинские дети делают обереги для бойцов СВО

Медальоны с добрыми пожеланиями вешают в черешневом лесу под Авдеевкой

Народный фронт Челябинской области осуществляет всестороннюю поддержку бойцам на передовой. Вместе с гуманитарным грузом они доставляют обереги с добрыми пожеланиями от челябинских детей.



«„Бойцам от Саши“, „Спасибо за мир!“, „Возвращайтесь с Победой“»,— пишут дети на оберегах.

Их передали бойцам группировки «Отважные», а парни, которые стоят под Авдеевкой, украсили оберегами дикий черешневый сад.

Народный фронт собирает «Отважным» очередную партию гумпомощи — портативные аккумуляторы, продукты, средства медикаменты, вместе с ней на передовую снова отправятся обереги с добрыми словами от детей.

Отметим, что в Авдеевку неоднократно отправляется гуманитарная помощь, собранная жителями Челябинской области. Также этот город входит в Ясиноватский муниципальный округ, регионом-шефом которого является наша область.

