Челябинские десятиклассники рассказали, почему учатся в прокурорском классе

Первый профильный набор учащихся провел лицей № 148

Почти 440 тысяч школьников сели за парты в Челябинской области. Среди них есть и первопроходцы — ученики первого в истории региона кадетского прокурорского класса, который открыли в челябинском лицее № 148. Зачем десятиклассникам изучать закон со школьной скамьи, они сами рассказали журналистам ИА «Первое областное».





Инновационный лицей «Созвездие» 1 сентября 2025 года открыл свои двери для 1100 учеников. Торжественную линейку посетил губернатор Алексей Текслер и прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер. Такие гости в лицее не случайны, с этого года в нем начал работать первый в регионе прокурорский класс. Проект реализуется при поддержке областной прокуратуры.

На уроках ребятам будут преподавать профильные предметы, школьников также будут привлекать к патриотическим мероприятиям, к возложениям цветов. Кадеты даже примут присягу.

«Меня заинтересовала профессия, решила познакомиться с ней поближе и пошла в этот класс. Я хочу следовать закону и защищать права граждан», — рассказала 10-классница Екатерина Кайкан.





Девушку привлекли предметы, которых ранее в школьной программе не было.

«Мы будем изучать этику юриста, получим навыки стрельбы и борьбы», — отмечает Екатерина.

Через два года выпускники этого класса смогут поступать на юридические специальности в вузы и ссузы. Программа подразумевает углубленное изучение права, а также практические занятия с действующими сотрудниками прокуратуры.





«Обучение в этом классе дает возможности для карьерного роста. Я планирую работать в сфере юриспруденции. Считаю, что хороший специалист должен быть грамотным и честным, чтобы люди ему доверяли. Думаю, что учиться будет интересно», — рассказал Степан Берестнев.

По мнению еще одного ученика кадетского прокурорского класса Ивана Макарова, обучение в таком формате поможет быстрее определиться с будущей профессией и подготовиться к обучению в вузе.





«Меня класса с седьмого стали интересовать история и обществознание. Дальше стал увлекаться изучением права, законодательства. Считаю, что благодаря таким классам, дети смогут определиться, какую нишу взрослой жизни, профессию или специальность будут выбирать», — говорит школьник.

Ученики-кадеты будут носить специальную форму — почти такую же, как у старших коллег. В образовательном процессе примут участие преподаватели ЮУрГУ и сотрудники прокуратуры — они будут проводить открытые уроки.