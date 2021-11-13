В Челябинске начали поливать деревья перед зимой возле дома на Университетской Набережной. Жители города задаются вопросом: переживут ли деревья после этого зиму?

Необычную поливку снял главврач Челябинской детской больницы № 8 Антон Рыжий и выложил видео на своей странице в соцсети «Инстаграм».

В администрации города уже сообщили, что это естественный процесс подготовки растений перед зимой.

«Мы сейчас готовим все посадки наши к уходу на зиму. Перед зимой рекомендуется делать максимальный залив растений, особенно тех, которые высажены недавно», — объяснили в городской мэрии.