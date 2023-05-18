Челябинские депутаты попали под обстрел в Донбассе

Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев отправились в Ясиноватую с гуманитарной миссией

Депутаты Законодательного собрания региона Владимир Бекишев и Ольга Мухометьярова посетили Донбасс, в том числе подшефный Челябинской области город Ясиноватая. Они стали свидетелями того, как нацисты бьют по мирному населению из ствольной артиллерии и «Градов», причем сами едва не стали жертвами этого обстрела. Своими впечатлениями от поездки депутаты поделились с корреспондентом ИА «Первое областное».

Владимир Бекишев уже в восьмой раз посещает ДНР с гуманитарной миссией, но этот визит, судя по всему, запомнится надолго из-за жестокости ВСУ, которые предпочитают больше воевать с мирным населением. Бьют они довольно изощренно, чтобы пострадало как можно больше людей.

«Пять „Градов“ прилетело к администрации. Как только начали подбегать люди, чтобы помочь пострадавшим, прилетело еще три „градины“. Все затихло, когда наша артиллерия начала отвечать на этот удар. Изначально все немного растерялись, но глава Ясиноватой (Дмитрий Шевченко. — Прим.) сам начал перевязывать раненых, туда же побежал врач Юрий Осташко. Нас спасло только то, что мы до „прилета“ успели отойти от администрации на расстояние примерно ста метров. Ольга Ивановна (депутат ЗСО Ольга Мухометьярова. — Прим.) детей успокаивала в этот момент. Насколько я знаю, за этот обстрел были ранены восемь человек», — рассказывает Владимир Бекишев.

Как отметил Владимир Петрович, сами местные говорят, что таких жестоких ударов не было давно: били в центр города, где люди получали гуманитарную помощь и документы, а в основном там находились женщины.

«Если раньше были одиночные „прилеты“, то теперь нацисты стали вести залповый огонь, то есть зона поражения стала очень большой. В администрации города вылетели стекла. Мы как раз разговаривали с мальчиками-близнецами, которые попали под обстрел в апреле возле одной из городских школ. Один из братьев рассказал, что его спас мобильный телефон: в момент „прилета“ он разговаривал, и осколок, летевший ему в голову, разбил аппарат. Второго брата контузило, и он сейчас заикается. Когда они показывали этот телефон, мы услышали разрывы», — говорит Ольга Мухометьярова.

Делегацию на машине возил представитель Челябинской области в Ясиноватой, который уже успел выучить повадки украинских боевиков. Он предупредил, что если падают первые снаряды, то будет и второй «прилет» примерно в это же место. Дело в том, что укронацисты действуют следующим образом: они ждут, когда подбегут оказывать первую помощь раненым, а затем делают еще залп.

«Главе Ясиноватой нужно присвоить орден Мужества. Он первым побежал спасать пострадавших, сам перевязывал раны, показывая пример всем остальным. Внешне он удивительно спокоен, хотя видно, как ему сейчас тяжело. И все горожане так живут: после „прилетов“ они выходят на уборку, и уже через несколько часов все чисто и заделано. Несмотря на все это, они постоянно стремятся к мирной жизни и делают для этого все возможное», — заявила депутат.