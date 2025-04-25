Челябинские депутаты и участники СВО написали «Диктант Победы»

Так они проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны

Сегодня, 25 апреля, в Челябинской области, как и по всей стране, стартовала международная акция «Диктант Победы». Главная в регионе площадка акции открылась в Доме общественного собрания. В ней приняли участие школьники, студенты, военные, депутаты, представители Росгвардии и участники СВО. Они проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Акция проводится партией «Единая Россия» и приурочена к 80-летию Великой Победы. Участвовать в ней могут все, кто хочет проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны.



«Каждый год мы проводим „Диктант Победы“, в этом году организуем эту акцию в седьмой раз. Очень важно не только нам, но и молодежи знать историю Великой Отечественной войны. Время идет, ветеранов той беспощадной войны становится все меньше. Нам нужно помнить их подвиг и героизм, а также то, какой ценой они добились той победы над фашизмом», — отметил участник СВО, депутат Челябинской гордумы Сергей Бормотов.

Эта масштабная историческая инициатива, направленная на сохранение памяти о событиях войны, проходит в нескольких странах мира. Всем участникам необходимо ответить на 25 вопросов о ключевых событиях, личностях и фактах Великой Отечественной войны. Время на выполнение заданий ограничено — 45 минут.

«„Диктант Победы“ помогает проверить знания и вспомнить многие исторические события, проходившие в годы Великой Отечественной войны. В те годы советский народ сплотился против фашистской агрессии. Он выстоял и победил! Желаю участникам ответить на все вопросы и добиться отличных результатов», — добавил председатель совета ветеранов Челябинска Валентин Буравлев.

Отметим, что «Диктант Победы» проводится в двух форматах: онлайн и очном. Онлайн-участие доступно на официальном сайте проекта после регистрации.