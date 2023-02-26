Челябинские депутаты Госдумы в Донбассе передали военнослужащим детские письма

Также Дмитрий Вяткин и Владимир Павлов навестили раненых бойцов в ростовском военном госпитале

Депутат Госдумы из Челябинской области Дмитрий Вяткин съездил в Донбасс и поздравил с Днем защитника Отечества российских военнослужащих. Вместе с коллегой — депутатом Госдумы Владимиром Павловым, а также с замначальника Южно-Уральской железной дороги Дмитрием Горбуновым он передал бойцам письма и рисунки от южноуральских школьников и студентов. Об этом Дмитрий Вяткин сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы регулярно приезжаем в новые территории: посещаем госпитали, встречаемся с военными, проводим приемы с гражданами. В этот раз приехали непосредственно к защитникам Отечества — проведать, поздравить и, конечно же, поблагодарить за службу»,— написал депутат.

Также он сообщил, что с большой гордостью передал защитникам Отечества более ста писем и рисунков.

По пути депутаты и замначальника ЮУЖД заехали в военный госпиталь, расположенный в Ростове-на-Дону. Они пообщались с ранеными бойцами, в том числе из Челябинской области, передали им письма, а также поблагодарили врачей и весь медицинский персонал за спасение жизней военнослужащих.

На этой неделе письма и посылки бойцам, находящимся на передовой, лично доставил глава Еманжелинского района Евгений Светлов. Партию гуманитарной помощи отправили в Донбасс и из Нагайбакского района. Груз сопровождал глава Иван Сурменев.

В конце октября прошлого года Дмитрий Вяткин и Владимир Павлов передали донецкому управлению МЧС созданную на Урале машину для разминирования и грузовик запасных частей.