Челябинские депутаты Госдумы и их жены отчитались о доходах

Самым богатым оказался член комитета Госдумы Владимир Павлов

Депутаты Государственной Думы от Челябинской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год. Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы, больше всех за год заработал Владимир Павлов, меньше всех — Максим Гулин.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Павлов отчитался о полученных 44,4 миллиона рублей. В его собственности четыре квартиры, парковочное место в подземном гараже и автомобиль «БМВ». Его супруга задекларировала доход в размере 1,9 миллиона рублей. Она владеет квартирой и двумя автомобилями — «ВАЗ 2101» и «Киа Соренто».

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг задекларировал доход в размере почти 31 миллион рублей. В его собственности земельный участок, жилой дом и автомобиль «Мерседес Бенц». Его супруга заявила о доходе в размере 181,6 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, тремя жилыми домами, двумя квартирами в Швейцарии и на Кипре, автомобилями «Мерседес Бенц» и «Порше», а также прицепом.

Михаил Берулава, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заявил о доходе в размере 13,4 миллиона рублей. В его собственности — земельный участок и квартира. Его супруга отчиталась о доходе в размере 21,3 миллиона рублей. На нее зарегистрированы два земельных участка, три квартиры в России и Болгарии и нежилое здание.

Член комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виталий Бахметьев отчитался о доходе в размере 12,4 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры и гараж. Также он владеет двумя маломерными судами, снегоходом и снегоболотоходом. Супруга Бахметьева задекларировала доход в размере 10,8 миллионов рублей. Она владеет двумя гаражами, квартирой и автомобилем «Мерседес Бенц».

Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, задекларировал доход в размере 11,5 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, квартирой и нежилым помещением.

Дмитрий Вяткин, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заработал в 2021 году почти 9 миллионов рублей. На него записаны земельный участок и жилой дом. В собственности его супруги, задекларировавшей 667,6 тысячи рублей, находится автомобиль «Мерседес Бенц».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов задекларировал доход в размере 5,6 миллиона рублей. В его собственности квартира и автомобиль «Кадиллак Эскаладе». Его супруга по документам заработала 733,2 тысячи рублей. Она владеет квартирой и автомобилем «Киа Соренто». Их ребенок задекларировал доход в размере 4,73 рубля.

В собственности зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олега Голикова ничего нет, а доход он задекларировал в размере 5,1 миллиона рублей. Его супруга заявила о доходе в размере 18,6 миллиона рублей, на нее записаны квартир и помещение, а также два автомобиля «Киа Рио» и «Ауди».

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Олег Колесников и его супруга задекларировали доходы по 4,9 миллиона рублей каждый. Квартир или автомобилей в их собственности нет.

Первый заместитель председателя комитета Госудмы по просвещению Яна Лантратова отчиталась о доходе в размере 3,7 миллиона рублей. Она владеет квартирой. Ее супруг, заработавший 4,7 миллиона рублей, имеет в собственности квартиру и нежилое помещение.

У первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Максима Гулина в собственности только земельный участок под строительство жилья, а доход он задекларировал в размере почти 1,9 миллиона рублей.