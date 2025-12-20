Челябинские чиновники озвучили приоритеты работы после прямой линии президента

Алексей Лошкин и Сергей Буяков прокомментировали выступление Владимира Путина

Глава Челябинска Алексей Лошкин прокомментировал «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что многое из того, что озвучил глава государства, напрямую касается челябинцев. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Это должное внимание к участникам СВО и их близким, поддержка многодетных семей и решение демографических вопросов, защита прав дольщиков и доступная ипотека, борьба с финансовыми мошенниками и налогообложение малого бизнеса»,— перечислил Алексей Лошкин.

Он добавил, что органы местного самоуправления будут строго следовать установкам и приоритетам, озвученным Владимиром Путиным.

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков особо отметил вопросы и ответы президента, которые касались включения ветеранов СВО в повседневную жизнь. Напомним, в этих целях в России реализуется программа «Время Героев», а в Челябинской области — ее региональное дополнение «Герои Южного Урала». Образовательные модули запущены по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Программы дают результат. Я сам выступаю наставником участника спецоперации. В Гордуме работают четыре ветерана СВО. Благодаря своему опыту и готовности трудиться они стали активными участниками политического процесса, способствуют решению важных социальных вопросов и повышению качества жизни горожан»,— рассказал Сергей Буяков.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя прямую линию с президентом, отметил, что регион готов выполнять все поставленные главой государства задачи, а также добавил, что Южный Урал продолжает работать на Победу.