Челябинские чиновники отчитаются о проделанной за неделю работе

Наталья Котова проведет традиционное аппаратное совещание

В понедельник, 16 августа, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, как выполняются поручения главы города Натальи Котовой.

На прошлой неделе мэр Челябинска поручила усилить работу по вакцинации горожан. Особое внимание Наталья Котова поручила уделить сотрудникам образовательных учреждений и посетителям детских поликлиник. Скорее всего, на предстоящем совещании глава города потребует доложить ей о проделанной работе.

В Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Вероятно, ответственные чиновники доложат о том, сколько учреждений и многоквартирных домов уже получили паспорта готовности.

В столице Южного Урала продолжается строительство нескольких школ и детских садов. О том, каков процент их готовности, по традиции сообщит замглавы города по строительству Владимир Шамне.

Также чиновники расскажут о том, как челябинцы соблюдают масочный режим, сколько происшествий произошло за неделю и какие работы идут в каждом районе города.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!