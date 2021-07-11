Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненных за неделю работах

В городской мэрии пройдет традиционное аппаратное совещание

В понедельник, 12 июля, в администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Заместители мэра и главы районов отчитаются о том, какие работы они выполнили на минувшей неделе.

С 13 июля в Челябинске начинается четвертый этап опрессовки. Горячую воду отключат в многоквартирных домах и учреждениях в Калининском, Курчатовском и Центральном районах. Подробнее на аппаратном совещании наверняка расскажут чиновники, ответственные за сферу ЖКХ.

Возможно, речь пройдет и о строящейся набережной реки Миасс. На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер прогулялся по ней с московским блогером Артемием Лебедевым.

Также чиновники расскажут о том, сколько человек нарушили масочный режим и привились от коронавируса, как проходит дезинфекция транспорта, остановок и дворов многоквартирных домов, а также о сносе нелегальных торговых павильонов.

Посмотреть аппаратное совещание можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!