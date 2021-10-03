Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В здании городской администрации пройдет традиционное аппаратное совещание

В предстоящий понедельник, 4 октября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы внутригородских районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения и идут текущие дела.

На минувшей неделе глава Челябинска поручила главам районов навести порядок на своей территории и как можно активнее избавляться от незаконных торговых объектов. Чиновники наверняка отчитаются о проделанной за неделю работе.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов, вероятно, расскажет о том, какие ЧП произошли на объектах ЖКХ за неделю, а также отчитается о темпах благоустройства.

Замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне по традиции доложит о том, каков процент готовности строящихся в городе школ и детских садов.

Кроме того, чиновники отчитаются о соблюдении масочного режима, ремонте дорог и уборке улично-дорожной сети, а также о том, сколько обращений поступило в администрацию от граждан за минувшую неделю и по каким вопросам.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информагентства. Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!