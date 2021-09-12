Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В городской мэрии пройдет традиционное аппаратное совещание

В предстоящий понедельник, 13 сентября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту отчитается о том, как в городе идет ремонт трамвайных переездов, убирается мусор и грязь. Ранее мэр Челябинска давала поручение проводить уборку улично-дорожной сети более эффективно.

Заместитель Натальи Котовой по городскому хозяйству Александр Астахов расскажет о том, сколько объектов уже получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Владимир Шамне, замглавы города по строительству, по традиции доложит о ходе строительства детских садов и школ в разных районах города.

Кроме того, чиновники отчитаются о соблюдении горожанами масочного режима, о том, какие мероприятия прошли на минувшей неделе и как функционируют объекты жизнедеятельности.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало — в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!