Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

В понедельник, 15 ноября, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

На этой неделе в Челябинске выпал снег. Наверняка замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложит о том, сколько единиц техники убирали осадки. Также он сообщит о том, как пассажиры городского транспорта соблюдают масочный режим.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов доложит о том, завершены ли работы в рамках благоустройства и какие происшествия в сфере ЖКХ произошли на этой неделе.

Игорь Постнов, замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям, по традиции доложит о соблюдении посетителями магазинов масочного режима и о результатах мониторинга цен на продукты.

Также чиновники расскажут о строительстве школ и детских садов, демонтаже незаконных торговых объектов и о том, сколько обращений за неделю поступило в городскую администрацию и по каким вопросам.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!