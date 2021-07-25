Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В городской мэрии пройдет традиционное аппаратное совещание

В предстоящий понедельник, 26 июля, в администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и заместители мэра доложат Наталье Котовой о том, какие работы они выполнили на прошлой неделе.

На предыдущем аппаратном совещании мэр Челябинска дала своим замам задание привести город в порядок: провести второе кошение травы и убрать мусор. Отвечать за это поручено замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову и заместителю мэра по городскому хозяйству Александру Астахову. Вероятно, на предстоящем заседании чиновники расскажут о проделанной работе.

Также речь пойдет, скорее всего, о строительстве школы в микрорайоне Академ Риверсайд. На минувшей неделе Наталья Котова проверила ход строительства учреждения, подрядчик пообещал завершить все работы до 1 сентября.

Традиционно чиновники расскажут о том, сколько человек заболели коронавирусом за неделю, как продвигается строительство улично-дорожной сети на северо-западе Челябинска, а также сколько горожан получили штрафы за нарушение масочного режима.

Посмотреть аппаратное совещание можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!