Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В здании городской администрации пройдет традиционное аппаратное совещание

В понедельник, 1 ноября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как выполняются ее поручения.

В Челябинске в микрорайоне Парковом построят новый детский сад. На минувшей неделе начались подготовительные работы. Наверняка замглавы города по строительству Владимир Шамне доложит о ходе выполнения этих работ.

С 30 октября в Челябинской области начались нерабочие дни. Вероятно, ответственные чиновники напомнят о введенных ограничениях и расскажут, как их соблюдают челябинцы.

Кроме того, заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов наверняка доложит о том, завершен ли в городе сезон благоустройства и все ли запланированные работы выполнены.

Максим Куляшов, заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту, скорее всего, расскажет о том, привели ли подрядчики в порядок разрушенные трамвайные переезды.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!