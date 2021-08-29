Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В здании городской администрации пройдет традиционное аппаратное совещание

В понедельник, 30 августа, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений доложат мэру Наталье Котовой о том, как идут текущие дела.

Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов доложит главе города о том, какими темпами идут работы по строительству дорог в городе, а также об уборке пыли и грязи.

Несмотря на то, что в Челябинске завершены все этапы опрессовки, жители некоторых домов остаются без горячей воды. Александр Астахов, отвечающий за городское хозяйство, наверняка сообщит о том, когда планируют подключить горячее водоснабжение.

1 сентября, День знаний, уже совсем близко. Готовы ли учебные учреждения к приему учеников? Об этом, вероятно, также сообщат на аппаратном совещании.

По традиции чиновники доложат о соблюдении горожанами масочного режима, прошедших за неделю мероприятиях и темпах строительства школ и детских садов.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!