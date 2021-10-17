Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В городской мэрии пройдет традиционное аппаратное совещание

В предстоящий понедельник, 18 октября, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, как выполняются поручения мэра города Натальи Котовой.

На этой неделе глава Челябинска сообщила о том, что контроль за соблюдением масочного режима в городе будет усилен. Наверняка ответственные чиновники доложат о том, как прошли рейды по торговым комплексам и различным организациям и сколько административных протоколов составлено.

Подрядчики опаздывают с заменой неприжившихся зеленых насаждений, поэтому работа в этом направлении затянулась. Замглавы города по городскому хозяйству и транспорту Максим Куляшов, вероятно, расскажет о том, каковы окончательные сроки замены высохших деревьев и кустарников.

Надежда Рыльская, заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам, по традиции доложит о том, где и в каком количестве за неделю демонтировали незаконные торговые объекты.

Также чиновники отчитаются о том, как идет строительство детских садов и школ, напомнят горожанам о введении системы QR-кодов и доложат о том, сколько человек остаются в больницах с коронавирусом.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!