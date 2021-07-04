Челябинские чиновники отчитаются мэру о выполненной за неделю работе

В администрации Челябинска пройдет аппаратное совещание

В понедельник, 5 июля, глава Челябинска Наталья Котова проведет традиционное аппаратное совещание. Заместители мэра и главы районов отчитаются о работе, которую они выполнили на прошлой неделе.

После того, как жительница Челябинска пожаловалась президенту РФ во время «Прямой линии» на общественный транспорт и метро, эту тему наверняка поднимут на аппаратном совещании.

Кроме того, в минувшую пятницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился на работу на велосипеде и проверил готовность инфраструктуры в городе. Многое главу региона не удовлетворило, особенно катастрофическая нехватка велодорожек. После этого мэр Челябинска на своей странице в соцсети «Инстаграм» написала, что городская администрация начинает работать над разработкой муниципальной программы. Вероятно, ее также обсудят на совещании.

Поднимут чиновники и «ковидную» тему: одни отчитаются о количестве зараженных и выписанных, а другие — о том, как горожане, предприниматели и работники соблюдают масочный режим.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях ИА «Первое областное». Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!