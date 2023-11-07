Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала в личном телеграм-канале, что южноуральцы, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК, смогут подать документы на получение льгот и выплат.
По словам политика, Минобороны РФ создало специальную комиссию, на которой будут приниматься решения о присвоении статуса участников боевых действий либо об отказе для бойцов ЧВК. Региональные отделения Госфонда будут формировать соответствующий пакет документов, а затем направлять в Москву, на рассмотрение комиссии.
«За прошедший год мы получили немало обращений от южноуральцев, которые отправились на СВО в составе частных военных компаний, а также от их родственников. Все вопросы касаются назначения льгот, получение статуса участника военных действий, соответствующих выплат. Это была одна из самых болевых точек. Считаю, что это справедливое решение; оно позволит учесть интересы бойцов, которые несли службу в составе частных компаний, и их семей», — отметила Ирина Гехт.
Добавим, что семьям погибших бойцов ЧВК, необходимо будет обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где им разъяснят порядок оформления всех документов.
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