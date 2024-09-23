Челябинские бойцы СВО получили очередную партию гуманитарной помощи

В посылках — жизненно необходимые средства и оборудование

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Бойцы 228-го полка получили новую партию гуманитарного груза, собранного неравнодушными жителями Челябинской области вместе с Народным фронтом. Ребятам привезли оборудование и вещи, о которых ранее просили, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

«По нашей просьбе нам прислали инверторный генератор, цифровые рации, маскировочные сети, металлоискатель, рыболовные сети в двух исполнениях: лесковые и капроновые, а также средства гигиены. Огромное спасибо всем неравнодушным, тем, кто откликается на нашу просьбу»,— сказал командир полка.

Рыболовные сети, кстати, отлично помогают ловить вражеские дроны.

В ближайшее время у жителей Челябинской области вновь появится возможность помочь бойцам, находящимся на передовой: 30 сентября телеканал ОТВ и Народный фронт проведут 15‑й по счету телемарафон «Все для Победы». Он будет приурочен ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. В течение дня на ОТВ будет транслироваться QR‑код, отсканировав который, южноуральцы смогут перечислить любую посильную сумму на покупку оборудования для военнослужащих.