Челябинские бойцы СВО получат льготы по имущественным налогам без заявлений

ФНС продолжает распространять упрощенный порядок

В Челябинской области налоговая служба распространила беззаявительное начисление льгот по имущественным налогам на участников специальной военной операции и членов их семей. Такой порядок появился с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе УФНС по региону.

«Налоговый орган применит льготы, в том числе на основании сведений, полученных при информационном обмене с Социальным фондом России, Росреестром, региональными органами соцзащиты населения и федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба»,— пояснили в ведомстве.

В беззаявительном порядке льготы начисляют и другим категориям граждан. С помощью межведомственного взаимодействия ФНС получает сведения о назначении пенсии и достижении пенсионного и предпенсионного возраста, инвалидности и детях-инвалидах, родителях, воспитывающих трех и более детей, ветеранах боевых действий, лицах, подвергшихся радиации и принимавших участие в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне, реке Тече, а также о владельцах хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров.

С начала 2025 года южноуральцы подали более 7,5 тысячи заявлений о льготах по имущественным налогам, в том числе транспортному и земельному. Мера не распространяется на объекты предпринимательской деятельности. Документ можно направить через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте или передать лично в ближайшую налоговую инспекцию. Сделать это надо, если в течение 2024 года у граждан впервые возникли основания для использования льгот. В противном случае подавать заявление не требуется.