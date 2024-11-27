Челябинские бойцы СВО и их семьи могут получить психологическую и социальную помощь на новой онлайн‑платформе

На сайте представлены универсальные сценарии общения с военными

Бойцы и ветераны СВО, а также их семьи могут получить социальную и психологическую помощь на новой онлайн-платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ. Проект запустили фонд «Защитники Отечества» и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Главный блок сайта — это универсальные сценарии по общению с бойцами, основанные на популярных запросах. В тематических видеороликах специалисты рассказывают, что такое посттравматическое расстройство, как вернуться к мирной жизни, как понять близкого, который вернулся с фронта. Также на сайте можно получить уроки финансовой грамотности, юридической поддержки. Отдельные разделы посвящены профилактике социально значимых рисков и детской психологии.

«Одно из преимуществ сайта — здесь нет лишней информации, с которой часто сталкиваются бойцы, когда ищут ответы на вопросы в Сети. И в целом вся платформа понятна и проста в использовании, легко переключаться между блоками. Больше всего порадовали видеоуроки для близких солдат. Уверена, они помогут родственникам поддержать бойцов после возвращения», — сказала координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Челябинской области Айгерим Ярославцева.

Поддержка и консультация участников СВО и их близких в онлайн-формате на сайте будет проходить анонимно, круглосуточно и бесплатно.