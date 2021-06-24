Челябинские библиотекари создали видеогид по городским паркам на английском языке

Проект Discover Chelyabinsk рассказывает о достопримечательностях столицы Южного Урала

Сотрудники центра межкультурных коммуникаций Челябинской областной публичной библиотеки посвятили «зеленым легким» города — Городскому саду имени А. С. Пушкина, Алому полю и парку имения Ю. А. Гагарина июньский выпуск проекта Discover Chelyabinsk, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.

«Из тура по паркам Челябинска, который мы сделали в рамках проекта #DiscoverChelyabinsk, можно узнать об истории создания и фишках зеленых оазисов мегаполиса. В парке Пушкина вы полюбуетесь милым фонтаном «Мальчик и девочка под зонтом» или деревянной скульптурой «Метель», созданной по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича. Парк «Алое поле» удивит вас космическими скульптурами, комфортными площадками для спорта и отдыха и даже тренировочной зоной для собак. И, наконец, в парке Гагарина вас ждут живописные водоемы, детская железная дорога и забавные фигуры персонажей детских книг — Гулливера и Мальвины. Смотрите, открывайте для себя Челябинск и улучшайте свой английский», — приглашают специалисты центра межкультурных коммуникаций.

В гиде горсад имени А. С. Пушкина называется настоящим оазисом в самом центре мегаполиса: здесь растут деревья 23 пород, в том числе редкие для Урала пирамидальные тополя, кедры и серебристые ели. Парк сформировался из березовой рощи, которую начали благоустраивать в 1908 году при строительстве шоссе между городом и железнодорожной станцией. В то время его называли Садом общественного собрания — там проходили симфонические концерты, спектакли, устраивались большие гуляния с танцами.

Имя Александра Пушкина было присвоено парку в 1937 году, в 100-летнюю годовщину гибели великого русского поэта и писателя. Самыми интересные места парка — памятник Пушкину работы скульптора Льва Головницкого, скамья Татьяны Лариной, паровоз «Красный коммунар» (настоящий паровоз, на котором из Челябинска в 1920 году отправляли провизию в голодающую Москву), скульптуры из дерева «Няня» и «Метель», а также фонтан «Мальчик и девочка под зонтом».

Парк «Алое поле» появился в 80-е годы XIX века. Ранее на месте парка было обычное поле для выпаса скота, которое в дальнейшем превратилось в место, где активно велась торговля различными товарами и проходили ярмарки. Поэтому сначала его называли Ярмарочной площадью. Название «Алое поле» было присвоено парку в память о кровавых революционных событиях в России начала XX века и митинга челябинских рабочих на этом месте в 1905 году, который был жестоко подавлен.

В целом, Алое поле — это яркое, живое и удобное место для активного и пассивного отдыха. Здесь можно найти много детских спортивных и развлекательных площадок, а также специальную тренировочную зону для собак.

Еще один зеленый оазис Челябинска, парк имени Юрия Гагарина, открыт в 1935 году. Имя первого космонавта Земли было присвоено парку в 1961 году, через два дня после его исторического полета.